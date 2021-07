Luca Marini scherza sul futuro di Valentino Rossi: "Correrà con me il prossimo anno, ecco la bomba" dice ridendo a Sky Sport 24. Poi continua: "Tutto dipende da lui, spero prenderà la decisone che lo farà stare meglio. È il miglior pilota di sempre e una MotoGP senza di lui sarebbe impensabile. Se continuerà sarò felicissimo, essere nel suo stesso team sarebbe un sogno". E sul Team VR46 in MotoGP: "È un progetto molto ambizioso che dobbiamo portare in alto"

SALUCCI: "IL FUTURO DI VALENTINO ENTRO 10-15 GIORNI"