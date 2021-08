Gardner e Fernandez protagonisti in Moto2 dopo nove gara: meritano semplicemente il massimo dei voti. 8 a Bezzecchi, 6 a Lowes, anche loro tra i protagonisti. Moto3 nel segno di Acosta. E questo weekend si torna in pista: GP di Stiria live su Sky Sport MotoGP

La Moto2 quest'anno è stata di proprietà di 5 piloti, ma con azionisti di maggioranza Remy Gardner, figlio di Wayne, australiano (10) e Raul Fernandez (10) spagnolo folgorante esordiente con 3 vittorie e 2 secondi posti che tiene duro contro il primo che ha ben 3 vittorie e 5 podi, peggior risultato 4° in Spagna. Ci sono poi Bezzecchi (8), pure lui sempre a punti, Sam Lowes (6) partito come un fulmine (2 vittorie consecutive in Qatar), poi però andato calando, infine Fabio di Giannantonio autore di un successo, ma in realtà fuori dal gioco per il titolo riservato ai primi due, massimo 3.