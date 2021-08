Conclusa la pausa estiva, il Motomondiale torna di scena al Red Bull Ring con il GP di Stiria. L'inseguimento a Quartararo, leder del Mondiale, scatta alle 14: GP live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduto da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20). Superbike in Repubblica Ceca, DTM in Belgio: le gare in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport Arena

L'attesa è finita: fermo dal GP d'Olanda del 28 giugno, il Motomondiale riprende al Red Bull Ring austriaco con il decimo atto del Mondiale. Si (ri)comincia questo weekend con il Gran Premio di Stiria: dalla conferenza stampa alla gara, potrete seguire l'intero racconto live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (differita della gara di MotoGP domenica alle 19.20 su TV8). Telecronache di MotoGP affidate alla coppia Meda-Sanchini, Moto2 e Moto3 al duo Triolo-Pasini. E attenzione perché settimana prossima si replica: stesso circuito, cambierà la denonimazione del GP, che si chiamerà GP d'Austria.

Quartararo davanti a tutti

In vetta alla classifica dopo nove gare c'è il francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo, seguito dalle rosse del connazionale Johann Zarco (Pramac Racing) e di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Ma nel GP di Stiria attenzione anche a Marc Marquez, a caccia del top della forma dopo l'infortunio, e a Valentino Rossi: è nell'aria che qui o settimana possima il Dottore dia una risposta sul proprio futuro.

Gli speciali su Sky

Da non perdere tre nuovi speciali sul canale 208: mercoledì 4 agosto alle ore 20.30 "Zarco e Martin, attaccanti dentro": i due piloti del team Ducati Pramac, intervistati da Antonio Boselli, raccontano la loro convivenza nel box e le aspettative per la stagione in corso. Poco dopo, alle ore 20.45, "Speciale Motor Valley Fest", per rivivere la tre giorni di esposizioni, parate nelle strade cittadine e sfide in pista a Modena, con protagoniste le supercar da sogno made in Motor Valley. Ma non è ancora finita: giovedì 5 agosto alle ore 18.30, sempre su Sky Sport MotoGP, "Fabio al massimo": nella sua prima stagione da protagonista in MotoGP in sella alla Yamaha ufficiale, Fabio Quartararo si racconta al microfono di Sandro Donato Grosso.

Il Gran Premio di Stiria di MotoGP, in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Mercoledì 4 agosto

ore 20.30: Speciale "Zarco e Martin: attaccanti dentro"

Ore 20.45: "Speciale Motor Valley Fest"

Giovedì 5 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Ore 18: Speciale "Fabio al massimo"

Venerdì 6 agosto

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 7 agosto

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP - Differita su TV8 dalle 15.30

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Domenica 8 agosto

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 19.20

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live – Ultimo giro

Ore 18: Race Anatomy MotoGP