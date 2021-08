Bastianini-Marini, stagione difficile: le pagelle

Nella settimana che segna il ritorno del Motomondiale con il GP di Stiria, ultimo appuntamento con le pagelle per fare il punto sulla prima parte della stagione. Per dare i voti a Bastianini e Marini è ancora presto: aspettiamo fine anno, sperando che Ducati fornisca ad entrambi ulteriori aggiornamenti

Dato oramai per scontato che sarà Cal Crutchlow, diventato collaudatore Yamaha, a sostituire Franco Morbidelli a fianco di Vale Rossi sulla seconda Petronas, passiamo alle ultime pagelle della MotoGP 2021 prima parte.

Bastianini-Marini, stagione complessa

Manca soltanto il Team Avintia Esponsorama/Sky VR46 con Enea Bastianini e Luca Marini, entrambi esordienti su Ducati (più o) meno aggiornate. Non si è trattato di una stagione facile per loro, soprattutto per Luca che è meno istintivo e più metodico del suo compagno. Bastianini spesso va di puro istinto, di talento, Marini deve arrivare pian piano, capendo le cose, immagazzinando esperienza e metodo. Insomma due approcci e due piloti molto differenti, che secondo me ancora non si possono giudicare davvero. Aspettiamo fine stagione e vedremo, anche sperando che poco alla volta Ducati fornisca aggiornamenti ai due. Divertente e credo efficace la presenza di Ruben Xaus nella squadra: un aiuto, uno stimolo, un riferimento.