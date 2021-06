Il nuovo calendario MotoGP aggiornato

1/12

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: “I requisiti organizzativi e logistici necessari per svolgere un evento MotoGP hanno comportato che giugno fosse la scadenza per definire la seconda metà del calendario 2021. Dal momento che alla data attuale non è possibile confermarlo, dobbiamo con rammarico prendere la decisione di tornare a Motegi nel 2022".