Gran Ducati d'Austria: Rossa da record a Spielberg

Sarebbe sufficiente il GP dell’Austria dell’anno scorso a proclamare il Red Bull Ring quale tracciato Ducati per antonomasia: la pietra miliare della 50^ vittoria e la quinta consecutiva al Red Bull Ring (2016-2020) impresa unica nella loro storia. Cinque vittorie è anche il loro primato assoluto assieme a Losail, Motegi e Sepang, e, con la doppia gara di Stiria ed Austria quest’anno, le possibilità che il tracciato austriaco sia il primo in cui calano il 6 sono decisamente superiori alla media. La vittoria dell’anno scorso di Dovizioso è ben chiara nella mente, se non altro perché è stata l’ultima in carriera per il pilota italiano, uscito di scena a fine 2020: era il 16 agosto. Andando indietro nel tempo, solo due anni, troviamo un altro pilota che ha ottenuto la sua ultima vittoria in carriera nel GP d’Austria: nientemeno che il tre volte campione del mondo in MotoGP Jorge Lorenzo. Fu il suo successo numero 47 e lo ottenne, non serve ricordarlo, su una Ducati, il 12 agosto. E a completare un trittico di vittorie ben spaziate nel calendario agostano, torniamo al 2016, quando il 14, alla vigilia di ferragosto, Andrea Iannone ottenne il suo unico successo in MotoGP davanti ad Andrea Dovizioso, in quella che fu la prima doppietta Ducati dal 2007. Un turbinio di ricordi Ducati “rovinato” solo dal GP di Stiria dell’anno scorso, in cui Miguel Oliveira divenne il primo portoghese a vincere in top-class nel GP di Stiria, nel GP numero 900 della top-class. Per la Ducati resta comunque il primato di essere imbattuta nel GP d’Austria, dal 2016 in avanti.