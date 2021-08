La Moto3 riparte da Darryn Binder, il più veloce nel secondo turno delle prove del Gran premio di Styria. Miglior tempo al pomeriggio e di tutta la giornata, ma il sudafricano non è l’unico ad essersi messo in luce nella prima giornata di libere. McPhee è lì attaccato, staccato di soli 40 millesimi e poi c’è Garcia, costante fin dal mattino dove aveva segnato il miglior crono. Lo spagnolo della Gas Gas è partito col piede giusto, deciso ad accorciare lo svantaggio in classifica nei confronti del leader Pedro Costa. Il pilota della KTM, solo undicesimo, non va però giudicato in base ai primi turni. Lui di solito lo si vede in gara. Comunque è nel gruppo che conta, quelli che possono sperare di centrare direttamente la Q2. Il meteo è un rebus, la variabilità comanda e mettersi al sicuro è la strategia migliore. Come hanno capito subito anche Romano Fenati, quarto a fine giornata, ma apparso in forma dal primo turno. Bene anche Dennis Foggia, il vincitore di Assen, buon quinto alle spalle dell’ascolano.