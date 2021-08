Martin in pole, seguito da Bagnaia: gara alle 14

La giornata è cominciata bene per l'Italia, al Red Bull Ring: Fenati 3° (Sterilgarda Max Racing Team) in Moto3, vittoria di Bezzecchi (Sky VR46) in Moto2. Ora è il momento MotoGP, con due Ducati davanti a tutti in griglia. Il leader del Mondiale Quartararo (Yamaha) in terza posizione. La gara scatta alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

