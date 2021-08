La pioggia complica il debutto del Mondiale Superbike sul tracciato di Most, pista nuova praticamente per tutti. La seconda sessione di prove libere è stata infatti caratterizzata prima da qualche goccia sparsa, poi da un violento acquazzone che ha convinto oltre metà dei piloti a restare nel box. A fare fede per il combinato dei tempi è dunque la FP1, nella quale Toprak Razgatlioglu (1'33:022) ha rifilato ben sei decimi al suo più vicino inseguitore Alex Lowes. Il turco è partito a spron battuto: dopo i fatti di Assen, il round della Repubblica Ceca deve rappresentare l’inizio della rimonta in classifica su Jonathan Rea. Al terzo posto si piazza un convincente Scott Redding, che nella parte finale del turno non ha cercato di migliorare quell'1'33:663 che fino a dieci minuti dal termine gli è valso la leadership; il ducatista sembra comunque molto più temibile di quanto il distacco lasci intuire. Sorprendente quarto tempo per Marvin Fritz, pilota tedesco protagonista del mondiale endurance con Yamaha Austria (YART) e qui impegnato proprio con la stessa formazione, che beneficia della conoscenza del tracciato per infilarsi tra i primissimi.