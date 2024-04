Jorge Martin è stato uno dei pochi a non cadere nella Sprint di Jerez. Alla domanda di Sandro Donato Grosso, il curioso aneddoto dello spagnolo, che rivela un segreto davvero particolare: "Avevo visto poco prima in tv lo Sky Tech di Pasini della Moto2 e avevo notato che c'erano delle macchie di umidità, una all'inizio e una che non si vedeva. Quindi se oggi ho vinto devo ringraziare il Paso...". Guarda il video con il divertente siparietto

GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT