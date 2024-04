Nel finale di gara, mentre era in rimonta dopo la caduta nella Sprint, Marc Marquez ha tamponato la Honda di Joan Mir entrando troppo aggressivo in Curva 13. Un'azione che ha portato alla penalità di restituire la posizione allo spagnolo della Honda. La rabbia di Mir dopo la gara: "Manovra scorretta, non capisco come vengano inflitte certe penalità". Nel video l'analisi con lo Sky Tech di Mauro Sanchini

GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT