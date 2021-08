Supersport, Aegerter è il migliore nelle Libere

La Supersport cambia circuito, ma non padrone. Dopo l’exploit di Manuel Gonzalez in mattinata, nel pomeriggio è stato di nuovo Dominique Aegerter a siglare il miglior tempo, svettando nel combinato delle libere di Most col crono di 1’35”446. Un tempo molto vicino a quello delle Superbike, visto che Toprak Razgatlioglu ha girato solo 2”4 più forte (seppur con una sessione in meno). Dietro lo svizzero resiste proprio Gonzalez, mentre in terza piazza troviamo il sorprendente Patrick Hobelsberger, wild card con una Yamaha R6 iscritta da GMT94.

Steven Odendaal chiude quarto davanti alla novità Valentin Debise, che prende il posto di Federico Caricasulo in GMT94 per il resto della stagione. Sesto tempo per Marc Alcoba seguito da Philipp Oettl e Jules Cluzel, mentre la top-10 è chiusa da Randy Krummenacher e Niki Tuuli. Caricasulo (schierato per l’occasione da Motoxracing) è il migliore tra i piloti italiani in tredicesima posizione; Federico Fuligni e Raffaele De Rosa rientrano tra i primi venti, fuori tutti gli altri.