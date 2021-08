Moto2, la griglia di partenza del GP di Stiria

L'australiano beffa Bezzecchi, il più veloce a Spielberg fino a pochi minuti dal termine delle qualifiche e alla fine terzo in griglia, alle spalle di Gardner e Ogura. Buon 8° tempo per Dalla Porta, 12° Di Giannantonio. La gara della Moto2 scatterà domenica alle 12.20 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La maledizione della pole position. Ce l’aveva in mano, Marco Bezzechi, partito forte nel sabato del Red Bull Ring. Era il più veloce in pista fino a pochi minuti dal termine, c’ha pensato Remy Gardner a levargli il sapore della pole che stava già pregustando. C’ha provato anche Ogura, finito secondo, ma il romagnolo sembra a punto per la gara, nonostante la scivolata del mattino. “Ho avuto un problema tecnico già al secondo giro - ha spiegato il pilota del team SkyVR46 - qualcosa di cui abbiamo sofferto anche in passato. Con la caduta, inspiegabile, ho perso tempo al box”. Piccola soddisfazione per Bezzecchi: s’è messo dietro Raoul Fernandez (appena promosso in MotoGP dal 2022 nel team Tech3 al posto di Danilo Petrucci) e potrebbe giocare una parte nel duello per il titolo che vede contrapposto lo spagnolo al compagno di squadra australiano.