Moto3, la griglia di partenza del GP di Stiria

Prima, storica pole position per un pilota turco in Moto3: Deniz Oncu partirà davanti a Garcia e Fenati nel GP di Stiria, più indietro Foggia (6°), Antonelli (11°), Riccardo Rossi (13°) e Migno (16°).

Deniz Oncu in pole position, è il primo turco a partire in testa allo schieramento. La cronaca per una volta, non registra le solite ammucchiate. Chi va da solo, chi insegue, come sempre, ma senza eccessi. Antonelli si prende il primato provvisorio in solitudine, prima di cadere in un super giro. Sono tutti lì, i primi quattro, in 93 millesimi, manco fosse la MotoGP... Acosta, il fenomeno, è indietro, sornione, sembra attendere il momento giusto. Davanti ci prova Masia, ma non basta. Guizzo di Acosta, che salta davanti a tutti, una novità (la pole position finora è stata un miraggio per lui). Mancano 4 minuti e nessuno rientra al box a cambiare gomme. Acosta, Garcia, è il loro momento. Il pilota di Aspar si prende la pole provvisoria, mentre Acosta si tira dietro Masia, il compagno di squadra (chiuderà settimo). Latitano gli italiani nella lotta alla prima fila. Garcia ritocca il suo tempo, girando da solo per altro. Poi cade malamente.