Bagnaia: "Sul bagnato possiamo battere Quartararo"

Bagnaia chiude le qualifiche al 2° posto e si conferma uno dei favoriti per il GP Stiria, soprattutto se (come dicono le previsioni) la gara dovesse svolgersi su asfalto bagnato: "Sul passo io e Martin siamo messi bene. In caso di pioggia potremmo avere più possibilità di fare meglio rispetto alla Yamaha di Quartararo". Partenza della MotoGP domenica 8 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20)

In Austria la Ducati è imbattuta dal 2016. Una costanza di risultati confermata anche dalle qualifiche del GP Stiria del 2021, che vedono quattro Ducati nelle prime sei posizioni. La pole è andata a Jorge Martin, pilota del team satellite Pramac. Alle sue spalle partirà Bagnaia, uno dei favoriti per la vittoria. "Sono molto contento, l’inizio di questo weekend non è stato facilissimo, non avendo corso qui lo scorso anno – spiega Pecco, intervistato da Sandro Donato Grosso –. Questa è una pista particolare per le staccate, sono dovuto partire con i dati di elettronica di Miller, ma non mi sono trovato bene perché usiamo due freni motore diversi. Abbiamo dovuto lavorare molto e siamo riusciti a fare passi avanti. Vedremo cosa succederò in gara, dato che è prevista pioggia". E proprio la pioggia potrebbe regalare ai ducatisti un piccolo vantaggio rispetto a Fabio Quartararo, apparso in grande forma al Red Bull Ring (il francese scatterà dalla terza casella). "Tutti preferiscono correre sull’asciutto in questa pista – commenta Bagnaia –. Avendo corso qui da poco la Formula 1, le staccate sono veramente difficili, devi staccare lontano dal cordolo e non hai una buona sensazione di grip. Però abbiamo fatto tutti un passo avanti, soprattutto sul time attack. Sul passo io e Martin siamo messi meglio, ma in gara tutti tirano fuori qualche decimo in più. Sul bagnato potremmo avere più possibilità di fare meglio rispetto alla Yamaha di Quartararo".