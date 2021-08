Gara interrotta in anticipo in Supersport, con Odendaal che torna al successo davanti a Gonzalez e Oettl. Steeman imprendibile in Supersport 300

Nel sabato di Most entrambe le classi Supersport hanno dato spettacolo, regalando gare entusiasmanti. Nella 600 è stato Steven Odendaal a primeggiare, tornando alla vittoria dopo i successi nelle prime tre gare dell’anno. Il sudafricano del team Evan Bros è stato bravo a mettersi in testa alla corsa dopo la partenza dalla settima casella, accumulando un minimo margine di sicurezza sul gruppone degli inseguitori; in seguito, ha beneficiato di una bandiera rossa esposta a due terzi di gara, che ha interrotto la rimonta di Manuel Gonzalez, diventato il più giovane polesitter della storia del campionato. A completare il podio un battagliero Philipp Oettl, che in assenza dell’interruzione avrebbe verosimilmente subito il rientro del leader di classifica Dominique Aegerter, quarto al traguardo. Federico Caricasulo ha preceduto Luca Bernardi conquistando la quinta posizione, mentre al settimo posto si è portato Jules Cluzel. Top-10 anche per Can Oncu, Niki Tuuli e Peter Sebestyen; in zona punti Raffaele De Rosa (12°), Kevin Manfredi (13) e Federico Fuligni (15°).