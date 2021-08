Quartararo chiude il GP di Stiria al 3° posto, ma mantiene comunque la testa del Mondiale. Il francese resta primo in classifica con 172 punti, a +40 dal connazionale Zarco e a +51 dal campione del mondo Mir. Bagnaia perde punti dalla vetta: avendo chiuso 11° al Red Bull Ring, adesso ha un ritardo di 58 punti dal "Diablo" della Yamaha. Tra una settimana, dal 13 al 15 agosto, si tornerà in pista nuovamente a Spielberg per il secondo evento in programma in Austria

GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA