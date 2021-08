Scontro generazionale in Stiria: gara alle 14 LIVE

Al Red Bull Ring rivedremo in gara Pedrosa e Crutchlow: insieme contano 386 gare in MotoGP, il doppio esatto rispetto ai primi 4 piloti del Mondiale. Dani e Cal sono i più anziani in griglia a parte Rossi, e hanno almeno 10 anni in più rispetto a 14 dei 23 piloti schierati. Il GP Stiria è quindi un vero e proprio scontro generazionale tra i campioni degli anni 2010 e i colleghi del nuovo decennio. Gara in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Prima del via del GP di Stiria, Quartararo può vantare 34 punti di vantaggio su Zarco, 47 su Bagnaia e 55 su Mir: un bel margine da amministrare, su una pista che (almeno sulla carta) la sua Yamaha non sarebbe favorita. Il condizionale è d’obbligo, dato che il francese ha dimostrato in qualifica di essere velocissimo al Red Bull Ring, tanto da chiudere il sabato al terzo posto.

Tuttavia, i precedenti di Spielberg giocano a favore della Ducati. Tutte le 6 vittorie precedenti sono andate a moto spinte da propulsori V4, con 5 successi della Rossa e 1 di KTM. Yamaha e Suzuki non sono mai andate oltre il terzo gradino del podio, che in ottica campionato sarebbe comunque un buon risultato per Quartararo.

A Spielberg sono tornati in pista anche due vecchie volpi del paddock: Dani Pedrosa con KTM (14° in griglia) e Cal Crutchlow su Yamaha (ultimo in qualifica). Insieme contano 386 gare in MotoGP, il doppio esatto rispetto ai primi 4 piloti del Mondiale. Dani e Cal saranno i più anziani in griglia a parte Valentino Rossi, e hanno almeno 10 anni di più rispetto a 14 dei 23 piloti schierati. La gara austriaca sarà quindi anche un vero e proprio confronto generazionale tra i campioni degli anni 2010 e la leva dei talenti esplosi nel nuovo decennio. Il GP di Stiria è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduto dalla Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12:20).