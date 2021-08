Bellissimo momento sul podio di Most: l’inglese festeggia il successo in Gara 2 e chiede la mano della sua fidanzata tra gli applausi del pubblico

Difficilmente Scott Redding dimenticherà questa data: domenica 8 agosto 2021. Dopo la vittoria di prepotenza ottenuta nell'ultima corsa del weekend Superbike a Most, il pilota Ducati ha invitato sul podio la sua compagna Jacey Hayden. Al momento della premiazione Redding si è inginocchiato con tanto di anello per fare una vera e propria proposta di matrimonio in mondovisione. Visibilmente commossa, Jacey ha accettato e ha anche avuto l'onore di ritirare il premio dedicato al team Aruba Ducati per il successo in gara. L'episodio ha fatto subito il giro del web, trasformando simpaticamente il nome "Scott Redding" in "Scott Wedding".