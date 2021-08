Sesto successo per Aegerter che precede Odendaal e Gonzalez. Nella 300 è Buis a prevalere per soli otto millesimi su Booth-Amos

Dominque Aegerter torna a fare la voce grossa in Supersport, conquistando di prepotenza la seconda gara di Most. Dopo un inizio di gara attendista, lo svizzero ha conquistato la testa e ha resistito tenacemente agli attacchi di Manuel Gonzalez e al forcing finale di Steven Odendaal. Negli ultimi tre giri Aegerter ha aumentato il ritmo per mettere in ghiaccio la sesta vittoria in stagione, ottenuta davanti a Odendaal (ora a trentasette punti in classifica) e Gonzalez.

Quarta posizione per Philipp Oettl, ancora una volta in netto calo nelle ultime fasi della corsa. Luca Bernardi precede Federico Caricasulo per soli otto millesimi e conquista la quinta piazza, con Valentin Debise settimo davanti a Niki Tuuli. Top-10 per Can Oncu e Raffaele De Rosa, mentre Federico Fuligni (17°) e Luca Ottaviani (19°) restano fuori dalla zona punti. Ritirati Randy Krummenacher (problema tecnico) e Jules Cluzel, centrato in curva uno da Kevin Manfredi.