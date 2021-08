Al Red Bull Ring si rivede Marc Marquez martellare come ai vecchi tempi. "Mi sentivo forte. La soft al posteriore? Secondo noi c'era il potenziale per fare la gara e mi sentivo meglio". A proposito dei vecchi tempi: "Per un momento quando mi sono messo dietro a Bagnaia vedevo Dovizioso, non Pecco!". Partito 5°, Marquez lotta per le prime posizioni ma perde terreno dopo il cambio moto e a due giri dal termine finisce terra. Riparte e chiude 15°

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS - VIDEO. LA CADUTA DI MARQUEZ