Tulovic in Austria festeggia il suo primo successo in MotoE, prezioso secondo posto di Granado: il brasiliano è a 7 punti dal leader del Mondiale Zaccone, 6° al traguardo. Completa il podio Aegerter, 4° in classifica alle spalle di Torres. Prossimo appuntamento a Misano nel weekend del 18-19 settembre

