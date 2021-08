L’imprevedibile Red Bull Ring

Il Red Bull Ring mantiene la sua tradizione di circuito dai risultati imprevedibili: se prima dell’arrivo della pioggia era possibile una prima vittoria in carriera per Bagnaia, con l’arrivo della stessa è giunta la seconda vittoria in MotoGP per Brad Binder (dopo Brno 2020) Condividi:

Il successo del sudafricano fa il paio con la prima vittoria in carriera, solo 7 giorni fa, per Martin, che a sua volta succedeva a Oliveira, che ottenne il suo primo successo sempre qui l’anno scorso, e, andando un po’ più indietro nel tempo, il primo successo in carriera di Andrea Iannone nel 2016. Binder è l’ottavo vincitore diverso in 10 gare corse al Red Bull Ring, circuito avverso ai campioni: l’ultimo titolato a vincere qui è stato Jorge Lorenzo nel 2018 (da allora sono state corse 5 gare a Zeltweg) e l’unico a vincere qui e a laurearsi campione a fine anno è stato Mick Doohan nel 1997. A rendere ancora più imprevedibile la vittoria di Binder, la sua posizione in griglia: 10°. Fino a quest’anno qui al massimo si era vinto dal 7° posto in griglia (Oliveira l’anno scorso) altrimenti sempre dalle prime 4 piazze. I piloti sul podio con Binder, Bagnaia e Martin, si aggiungono quali outsider: questi tre assommano in totale 10 podi in top-class…con i 3 conquistati in questa gara! Insomma, se la roulette della F.1 per antonomasia è Monaco, per la MotoGP bisognerebbe erigere un casinò nei pressi del tracciato di Spielberg…

Ducati-KTM 6-2 A fronte di un albo d’oro piloti al Red Bull Ring in cui si fatica a trovare un filo conduttore, sul versante costruttori la situazione è più chiara: due soli vincitori qui dal 2016 in poi, da quando il tracciato austriaco è tornato in calendario. Si tratta di Ducati e KTM, con un punteggio di 6-2 per la marca italiana. L’Austria si mostra ancora una volta indigesta per i giapponesi: dopo il GP di Stiria dell’anno scorso, nessuna delle marche giapponesi è riuscita a salire sul podio, appannaggio di una KTM (Binder) e due Ducati (Bagnaia e Martin).