Provaci ancora Valentino

Due settimane fa la MotoGP tornava in pista con la notizia dell’addio di V alentino Rossi . Il paddock sotto il cielo grigio dell’ Austria aspettava la conferma delle indiscrezioni che circolavano da giorni. Una crepa nel mondo dei motori, una sensazione nostalgica che ha accompagnato i piloti ma non Vale. Il giorno dopo il suo "basta" è tornato in pista con la stessa spensieratezza e leggerezza di sempre. E dal cielo grigio e freddo di Stiria siamo passati all’ esplosione festosa dei tifosi a Spielberg , che per il Gran Premio d’Austria sono tornati a dare colore e passione per i piloti in pista e a tutti gli appassionati di MotoGP.

A 5 giri dal termine, quando la pioggia ha spinto alcuni piloti al cambio moto, il colpo di scena. Binder e un gruppetto di altri coraggiosi ha pensato di tentare il colpo e andare avanti con le slick. 'Provo ad arrivare fino alla fine', ha pensato anche Rossi, rischiando con la pioggia come faceva il Rossi che tutti conosciamo. Ha chiuso ottavo, ma per un attimo è stato anche terzo e tanto è bastato per rientrare ai box quasi come un vincitore, con i tifosi impazziti e quel sorriso che ci accompagna da 26 anni e che speriamo ci possa accompagnare anche nelle prossime gare. Perché Rossi non dirà mai basta alla gioia e alla spensieratezza. E magari una pioggia come quella di Silverstone 2015, per il ritorno in Gran Bretagna, ci potrà regalare un’altra gara come quella di Spielberg, con colpi di scena, spettacolo in pista e, perché no, quel duecentesimo podio che sarebbe la ciliegina sulla torta. È ancora tempo di provarci.