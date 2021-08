SBK Navarra, Rea comanda nelle prove libere

Altra novità nel calendario della Superbike 2021: dopo Most è il turno di Navarra, tracciato spagnolo caratterizzato da tante curve da prima marcia e diverse ripartenze da bassa velocità. Un mix che premia Yamaha nei punti più tortuosi e Ducati nelle accelerazioni, mentre Kawasaki si trova a metà strada e sfrutta il proprio equilibrio per prendersi la prima posizione con Jonathan Rea (1’37”629). A fare fede è il tempo della FP1, con il caldo del pomeriggio che ha consentito pochi miglioramenti.

A ridosso del leader chiudono Toprak Razgatlioglu (primo nel turno pomeridiano) e Scott Redding, con l’inglese a poco più di un decimo e mezzo dalla vetta e vittima di un problema tecnico a fine FP2. Sopra il muro del 37” troviamo poi Garrett Gerloff, buon quarto davanti ad Andrea Locatelli e alle Ducati di Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi (tra i pochi piloti ad abbassare il tempo in FP2). Le prime posizioni confermano l’ottima forma delle R1 e delle Panigale V4R, capaci di dominare anche la sessione pomeridiana spartendosi equamente le prime sei posizioni.

Rientrano nella top-10 del combinato anche Alvaro Bautista, Tom Sykes e Alex Lowes. Axel Bassani è dodicesimo nel combinato, ma decimo in FP2 migliorando di tre decimi il crono del mattino: un potenziale buon viatico per la giornata di sabato. E' da segnalare la positività al Covid di Isaac Vinales, che dunque non prenderà parte al weekend di gara.