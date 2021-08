Silverstone proibita: nessuna vittoria italiana

Per i colori italiani Silverstone è uno di quegli appuntamenti in cui gli scongiuri non sono mai abbastanza: nonostante 16 gare corse qui nelle classi inferiori, un pilota di casa nostra non è mai riuscito a cogliere il successo . Nel caso della Moto2 è uno dei due circuiti del calendario attuale in cui non abbiamo vinto, ma il secondo non fa molto testo, perché si tratta di Portimao, in cui si è corso solamente due volte negli ultimi due anni. E meno male, perché il circuito dell’Algarve è stato provvidenziale per colmare i vuoti lasciati dalle gare cancellate a causa della pandemia, Silverstone tra queste. I podi italiani in Moto2 sono quattro in nove gare corse qui: due secondi posti di Morbidelli nel 2016 e Pasini nel 2017 e i terzi posti di Michele Pirro nel lontano 2011 e di Franco Morbidelli nel 2017. Per trovare una vittoria italiana in terra inglese nella classe di mezzo del motomondiale bisogna risalire all’era dei due tempi, 14 anni fa, nel 2007 , quando Andrea Dovizioso vinse in 250cc a Donington .

La situazione è analoga in Moto3: 7 gare corse qui e nessun successo…ed anche in questo caso, sono solo due i tracciati in calendario senza vittorie tricolori, e l’altro è, come per la Moto2, Portimao. I podi italiani in Moto3 sono 6: in ben tre occasioni abbiamo terminato al secondo posto: Bagnaia nel 2016, Bastianini nel 2017 e Arbolino nel 2019; ed in altrettante al terzo posto: Bastianini nel 2014, Antonelli nel 2015 e Dalla Porta nel 2019. Quindi, dal 2014 in poi c’è sempre stato un italiano sul podio qui, ma mai come vincitore…e nel 2019 abbiamo occupato i due gradini più bassi del podio, ma non quello più alto. Analogamente alla Moto2, per trovare un successo italiano in terra inglese, bisogna risalire all’era delle due tempi, e l’anno è lo stesso, il 2007, quando Mattia Pasini vinse in 125cc a Donington. Il dato che ci consola, a riprova del fatto che gli italiani non vincono anche per la natura imprevedibile delle gare delle classi inferiori, il fatto che abbiamo messo a segno ben 6 pole a Silverstone, addirittura due nelle ultime tre visite qui in Moto2 (Pasini nel 2017 e Bagnaia nel 2018) e tre nelle ultime quattro in Moto3 (Bagnaia nel 2016, Fenati nel 2017 e Arbolino nel 2019). Già, ma a confermare che il dato delle qualifiche non è una garanzia per la gara, il dato della posizione in griglia del vincitore: solo una volta il poleman ha vinto qui in Moto2 (Pol Espargaro nel 2012) e solo due volte in Moto3 (Vinales nel 2012 e Rins nel 2014). Insomma, ancora una volta ci prepariamo a sfatare il tabù di Silverstone, sapendo che la velocità non manca, ma che forse serve un pizzico di fortuna.