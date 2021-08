Moto2, Triumph fornitore esclusivo dei motori fino al 2024

Triumph Motorcycles sarà ancora il fornitore esclusivo dei motori a tre cilindri da 765 cc per il campionato Mondiale di Moto2, con cui la collaborazione è cominciata nel 2019. La casa inglese ha firmato un accordo con Dorna anche per il triennio 2022-2024, in cui provvederà a rifornire ai team propulsori ottimizzati con messa a punto racing, la cui la potenza massima supera i 140 cavalli, il 17% in più rispetto alle moto di serie. Con numeri sempre più importanti: 100mila giri senza mai perdere un colpo, oltre 500mila km a gas spalancato, superati per la prima volta i 300 km/h nella storia della Moto2. Inoltre, "per premiare e stimolare ulteriormente il talento e la competizione tra i piloti" - leggiamo sul sito ufficiale - è stato istituito il Triumph Triple Trophy per stilare una classifica parallela a quella del campionato, in cui vengono premiate le prestazioni in ogni weekend, attribuendo punti che stabiliscono le velocità più elevate, le pole position e i giri più veloci in gara. Nel 2020 Marco Bezzecchi (Sky Racing VR46) si è imposto con una serie impressionante di velocità di punta, accumulando un vantaggio incolmabile che gli ha permesso di portarsi a casa una Street Triple RS, il cui motore a tre cilindri da 765 cc è utilizzato appunto come base per il propulsore da gara.