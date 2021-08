Il GP di Silverstone resterà per sempre impresso nella storia di Aprilia. Con il terzo posto di Aleix Espargaró, la casa di Noale ha conquistato il suo primo podio in MotoGP. L'Aprilia torna sul podio in top-class per la prima volta da Donington 2000 (con Jeremy McWilliams), un’attesa di 21 anni 1 mese e 20 giorni. Mentre per Aleix Espargaró si tratta del 2° podio in top-class dopo Aragon 2014. Una grande gioia per lo spagnolo, che dedica questo risultato alla sua squadra: "Ho una stima immensa per Aprilia, hanno lavorato tanto e sono felice per il team, questo trofeo è più loro che mio. Il controsorpasso a Miller nell’ultimo giro è stato razionale, non mi trovavo bene con l’anteriore medio, la moto non girava come con la gomma soft. Ho deciso di restare tranquillo con il gas durante la gara, per risparmiare un po' di gomma per il finale, per avere più trazione. Una strategia che ha pagato nel duello con Miller, anche se non è stato facile, perché io stavo spingendo tanto per provare ad arrivare 2°. In questo momento mi sento in forma, potevo andare anche più veloce, ma era da tanto tempo che sentivo il peso addosso di dover conquistare un podio con Aprilia. Adesso ne voglio altri, il futuro è brillante per noi, faremo delle bellissime gare e ce la godremo”.