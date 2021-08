Da Fenati ad Aprilia, che orgoglio essere italiani

Da "It's coming Rome" di Euro 2020 a "It's coming Romano" dedicato a Fenati nel GP di Silverstone. La Gran Bretagna porta bene quest'estate allo sport italiano, tradizione che si conferma anche nel Motomondiale. Abbiamo assistito nella stessa domenica a una tripletta azzurra in Moto3, al primo podio dell'Aprilia nella storia della MotoGP, all'annuncio di Morbidelli che vestirà il blu del team ufficiale Yamaha e al ritorno in sella di Dovizioso con Petronas. Un mix di notizie che ci rende fieri di essere italiani Condividi:

L'Italia protagonista in terra britannica fa sorridere, anche perché il richiamo ai recenti Europei di calcio si presta fin troppo facilmente alle battute del caso. Ma di fatto anche a Silverstone abbiamo catturato attenzione, generato consensi e stima. Il podio tutto italiano in Moto3 con Fenati davanti ad Antonelli e Foggia ha un sapore intenso per mille motivi, ma principalmente perché questi tre ragazzi hanno destini incrociati e storie personali che più volte li hanno portati a dover soffrire e reagire. Piloti che hanno il talento sufficiente anche per la Moto2 (dove abbiamo gioito per il secondo posto di Marco Bezzecchi), categoria che meriterebbero a pieno titolo, ma che stentano ad agguantare.

Lacrime di gioia ed orgoglio italico per l’Aprilia, che con il podio di Aleix Espargaró incornicia una giornata realmente storica. A Noale non hanno i budget giapponesi, ma le moto le sanno fare, i nostri tecnici e i nostri meccanici hanno esperienza da vendere. Anche il management con Massimo Rivola e Romano Albesiano è un valore di casa: lo si è visto per come è stata programmata e costruita l’avventura in MotoGP, ben più impegnativa delle derivate di serie. Vedere l’Aprilia lì davanti e pensare che un pilota come Maverick Vinales nelle prossime ore possa salirci su fa venire l’acquolina in bocca anche per il futuro.