A poco più di due mesi dall'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (effettuata di preciso il 25 giugno), riecco Morbidelli: Frankie è sceso in pista nel pomeriggio con una Yamaha stradale sul circuito di Misano, nello stesso giorno in cui Vinales ha preso contatto per la prima volta con l'Aprilia. Il debutto sulla M1 ufficiale è previsto ad Aragon

