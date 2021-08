Ducati, Yamaha e Kawasaki: è lotta a tre

Se la lotta per il titolo piloti 2021 tra Rea, Ratgatlioglu e Redding sta regalando grande spettacolo, anche la battaglia per il mondiale costruttori è accesissima con Ducati, Yamaha, Kawasaki racchiuse in una manciata di punti. Ecco la situazione. Round di Francia, live su Sky Sport MotoGP da venerdi 3 settembre. Gara 1 e 2 Superbike sabato e domenica alle 14. Superpole Race domenica alle 11 La battaglia 2021 riparte da Magny-Cours, live su Sky Sport MotoGP

Dopo sette round e 21 gare corse la battaglia per il mondiale Costruttori è accesissima. Al termine del weekend di Navarra la classifica vede: Ducati, prima, con 334 punti; Yamaha, seconda a soli tre punti e Kawasaki terza con un gap di nove lunghezze dalle Rosse di Borgo Panigale. Tutto è ancora chiaramente in gioco tra le tre case mentre sono ormai tagliate fuori BMW e Honda.

Quanti movimenti in vetta

Nel corso di questa stagione la prima posizione nel Costruttori è passata di mano diverse volte, almeno quattro. Kawasaki ha tenuto la testa per i primi due round ad Aragon ed Estoril per poi cederla a Ducati che, con la grandissima prova di Rinaldi a Misano, aveva allungato seppur di soli quattro punti. Ancora Kawasaki davanti a tutti a Donington ed Assen per arrivare a Most con Yamaha che per la prima volta saliva in testa al "Manufacturers Standings" grazie alle super prestazioni di Toprak Ratgatlioglu. Nell’ultimo round di Navarra è stato invece Scott Redding a fare la differenza, portando la Ducati davanti a tutti.

L'attesa al box Ducati

Il Mondiale Costruttori manca a Borgo Panigale dal 2011, l’anno del 17esimo titolo sui 33 assegnati dal 1988 quando nacque il World Superbike, a testimonianza del legame fortissimo tra Ducati e la top class delle derivate di serie. L’ultima Casa a portare in Italia il prestigioso titolo "Manufacturers" è stata l’Aprilia nel 2014, conquistando il quarto e ultimo mondiale dopo quelli del 2010, 2012 e 2013. Il periodo dominato dalla casa veneta (4 titoli in 5 anni) è stato seguito in anni recenti dalla superiorità ancor più schiacciante di Kawasaki che, grazie a Jonathan Rea, ha conquistato gli ultimi sei titoli consecutivi. Mai come oggi però il dominio della casa di Akashi è in discussione. Il titolo 2021 è ancora tutto da scrivere e i colpi di scena non mancheranno, basta ricordare quanto successo lo scorso anno con il titolo assegnato all’ultimo round a Kawasaki vittoriosa di un punto su Ducati grazie al contributo del team Indipendente Puccetti. La battaglia 2021 riparte da Magny-Cours, live su Sky Sport MotoGP.