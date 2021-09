Sbk Magny-Cours: Aegerter e Huertas partono forte

È il solito Dominique Aegerter a siglare il primo tempo nelle libere della Supersport a Magny-Cours. Il suo 1’41”314 della FP2 gli consente di precedere un veloce Federico Caricasulo, reduce dalla doppia vittoria nel CIV e leader nella FP1. Alle spalle della coppia di testa si fa vedere Andy Verdoia in sella alla Yamaha di GMT94 e proveniente proprio dal CIV. Il rientrante pilota francese tiene dietro i suoi compagni di squadra Jules Cluzel e Valentin Debise.

Buon inizio di weekend per Niki Tuuli e MV Agusta: il finlandese è sesto dopo aver concluso al terzo posto la sessione del mattino. Seguono le Kawasaki di Philipp Oettl e Can Oncu, con Steven Odendaal nono (caduto per un contatto con Hikari Okubo in FP2) davanti a Luca Bernardi e Raffaele De Rosa. Tredicesimo crono per Kevin Manfredi, sedicesimo per Michel Fabrizio, diciottesimo per Leonardo Taccini. Federico Fuligni chiude ventunesimo, mentre Luigi Montella è trentesimo.