Lotta serrata tra il pilota turco della Yamaha e la Kawasaki di Rea fino alla fine di una Superpole Race mozzafiato. Vince Toprak dopo un sorpasso pazzesco in curva 15. Alle 14 da non perdere Gara-2 sul canale 208 di Sky

Una Superpole Race mozzafiato quella che si è corsa questa mattina a Magny-Cours, per il round francese della Superbike. Alla fine l’ha spuntata la Yamaha di Toprak Razgatlioglu dopo una battaglia fino all’ultima curva con la Kawasaki di Jonathan Rea. I due sono scattati davanti, con il pilota turco andato in testa al secondo giro. La risposta di Rea è in un pressing che si concretizza all’ultimo giro, alla chicane Imola, con il sorpasso sul rivale. La prima posizione del nordirlandese dura pochissimo: Razgatlioglu, infatti, risponde un sorpasso monumentale all’interno di curva 15. Terzo Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che torna sul podio mancava da Donington Park e che si lascia alle spalle Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK). Alle 14 si torna in pista per Gara-2: diretta sul canale 208 di Sky.