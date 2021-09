Scivolato al 4° posto nel Mondiale a quota 136 dopo il 14° posto di Silverstone, Bagnaia è chiamato al riscatto nel GP di Aragon di questo weekend. "Durante le due settimane di pausa ho cercato di rilassarmi, oltre ad allenarmi con la Panigale V4 S a Misano, ora mi sento pronto per ritornare in sella alla Desmosedici GP. Il GP di Gran Bretagna non si è certamente chiuso come speravamo, anche se sia nelle prove libere sia in qualifica la moto era andata bene, pur su un circuito tradizionalmente non favorevole alla nostra Ducati", ha evidenziato Pecco. La fiducia non manca: "Nel 2020 su questo circuito spagnolo le basse temperature hanno complicato i nostri piani, mi aspetto che quest’anno sia diverso visto che arriviamo con un mese di anticipo e il clima è ancora estivo. E, soprattutto, la moto è migliorata molto rispetto all'anno scorso, punto a essere tra i protagonisti".