Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ci racconta la sua passione per la moto e le corse. Una passione che nasce fin da bambino, quando il padre gli regalò la prima minimoto, e che gli ha permesso di arrivare al motomondiale prima in Moto3, poi in Moto2. Giovedì alle 18 lo speciale "Racing Life - Vietti" su Sky Sport MotoGP. Domenica il GP di Aragon, live su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. F1 a Monza: gara alle 15 live su Sky Sport F1

MOTOGP, GUIDA TV - F1, GUIDA TV