Lorenzo commenterà le Libere 3 con Meda e Sanchini

Jorge Lorenzo si trasforma da pilota a telecronista. Il cinque volte campione del mondo affiancherà Guido Meda e Mauro Sanchini in cabina di commento, per analizzare le prove libere 3 del GP Aragon. Appuntamento sabato 11 settembre alle 9:50 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Qualifiche in programma alle 14:10. In pista anche la Formula 1 a Monza, live su Sky Sport F1

