Splendida doppietta Ducati al Motorland. La pole è andata a Bagnaia, seguito da Miller. L’australiano commenta le qualifiche: "Sono contento di ritornare in prima fila. È un grande successo per la Ducati, soprattutto dopo i nostri risultati del 2020 qui ad Aragon, fu un weekend difficile. La moto è migliorata molto, non vedo l’ora di fare una bella gara, magari riusciamo ad aiutare Pecco a fare un altro po' di punti". Domenica la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP

