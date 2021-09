Il 'Dottore' scatterà dalla penultima casella in Spagna: "Peccato, non sono riuscito a fare il giro che volevo - ammette il pilota della Petronas - ho fatto un po' di confusione". Poi una battuta su Bagnaia, cresciuto nella sua Academy, in pole nel GP di Aragon: "Credo che per Pecco sia arrivato il momento giusto per vincere". La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP

Ci ha provato, Valentino Rossi, ma domenica nel GP di Aragon il campione di Tavullia sarà costretto a partire indietro nella griglia, dalla 21^ casella. "Per noi è stata una giornata più positiva di venerdì - spiega il 'Dottore' - in mattinata sono andato meglio, ho migliorato il passo e anche il 'time attack' è stato buono, ero a sei decimi dalla pole... Ma il problema è che siamo veramente tutti 'incollati' e quindi ero soltanto 15°. Purtroppo in Q1 non sono riuscito a fare il giro che volevo. Il mio potenziale era un pochino meglio, ma non trovavo la posizione giusta nella pista, c'era sempre traffico, ho fatto un po' di confusione. Ma in gara cercherò lo stesso di andare a punti".