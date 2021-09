In una pista tradizionalmente complicata per la Ducati, Bagnaia scrive il proprio nome nella storia del circuito di Aragon. Pecco firma la pole del GP spagnolo con il nuovo record della pista in 1:46.322, battendo il primato di Marc Marquez che resisteva da sei anni (1.46.635). Un risultato straordinario per il 24enne pilota di Torino, che in un colpo solo diventa il primo italiano nella storia a conquistare la pole al Motorland in top-class, e allo stesso tempo regala alla Ducati la 50^ pole nella classe regina. "Davvero bella questa pole, non mi aspettavo un tempo così – ammette Pecco –. Questo weekend mi sta riuscendo tutto bene, quando ho letto il tempo sulla dashboard mi è piaciuto un sacco. Dopo le Libere 4 siamo migliorati ancora, quando sono entrato in qualifica sapevo che il primo giro lanciato sarebbe stato il più importante. È venuto bene, è davvero gustoso fare un tempo così, aver battuto il record di Marc Marquez che durava dal 2015 mi dà tanta carica. Il nostro passo è stato molto forte, mi sento pronto per la gara". La sfida adesso passa dalle qualifiche alla gara: il GP di Aragon scatta domenica 12 settembre alle 14 (in diretta su Sky Sport MotoGP). Nessuna contemporaneità con il GP di Monza della Formula 1, in programma alle 15 (diretta su Sky Sport F1).