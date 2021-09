Gigi Dall’Igna, direttore generale Ducati, commenta il primo successo di Bagnaia in MotoGP ad Aragon: "Sono emozionatissimo per questa vittoria, Pecco ha fatto una gara incredibile: ha pennellato le curve come Pinturicchio, vincere un duello così contro Marquez è un capolavoro". Pinturicchio, pittore del Rinascimento, è lo stesso soprannome dato da Gianni Agnelli ad Alex Del Piero. Una coincidenza che farà sicuramente piacere al 24enne pilota di Torino, essendo un grande tifoso della Juve

