On the road Again: il viaggio inizia oggi alle 20

Guido Meda ci conduce in un viaggio in 4 tappe attraverso l'Emilia Romagna, terra di motori per eccellenza: prime due puntate alle 20 oggi e domani, protagonisti Andrea Lucchetta e Paolo Cevoli. Le successive saranno in programma nella settimana della seconda gara di Misano (weekend 22-24 ottobre). Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell'Italia

LO SPECIALE MOTOGP