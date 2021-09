Bagnaia: "La presenza dei tifosi mi dà la carica"

Dopo le prime due sessioni di Libere a Misano, Pecco è soddisfatto del terzo posto nella classifica combinata: "La nostra moto su questa pista funziona molto bene. Aver vinto la mia prima gara in MotoGP mi aiuta un po' mentalmente, a livello di motivazioni mi dà una carica in più. Ma la motivazione più grande è il fatto di correre sul circuito di casa, con la presenza dei tifosi e su una pista che mi piace"

Veloce sia sull'asciutto sia sul bagnato. È con questa consapevolezza che Bagnaia si avvicina nella migliore condizione possibile alle qualifiche di Misano, dopo aver vinto l'ultima gara ad Aragon. Pecco è sorridente, ottimista, sereno dopo le prove libere di Misano (chiuse al 3° posto nella classifica combinata). Si è tolto dalle spalle il peso della prima vittoria in MotoGP e adesso si gode la cara di casa: "Aver vinto la mia prima gara in MotoGP mi aiuta un po' mentalmente, a livello di motivazioni mi dà una carica in più . Ma la motivazione più grande è il fatto di correre sul circuito di casa, con la presenza dei tifosi e su una pista che mi piace: questi tre fattori, messi insieme, mi danno una grande mano".

"Avrei preferito lavorare sull'asciutto"

Nelle Libere 1 di Misano, svolte sull’asciutto, Bagnaia ha stampato il terzo tempo. Nelle Libere 2 sul bagnato ha chiuso al 2° posto. Pecco dimostra quindi di poter andare forte in qualunque condizione, grazie a una Ducati preparata al meglio dal team di Borgo Panigale: "La nostra moto su questa pista funziona molto bene, infatti anche Miller è andato forte. Nel secondo turno sul bagnato ci sono tre Ducati davanti a tutti. Quindi sappiamo che siamo messi abbastanza bene, anche se sarebbe stato meglio lavorare sull’asciutto: siamo indietro con il setting, dovevamo provare alcune cose importanti, nelle Libere 1 il grip non era ottimale e scivolavo un po'. In ogni caso abbiamo altre prove per vedere cosa fare, dobbiamo capire come si evolverà il meteo. Tutto sommato è stata una buona giornata, abbiamo girato subito forte nelle Libere 1, poi Vinales è andato ancora più forte, magari è stato aiutato dai test che ha fatto qui a Misano. Sul bagnato mi aspettavo di avere meno grip, invece mi sono trovato abbastanza bene".