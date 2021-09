Valentino Rossi si racconta a Guido Meda in un'intervista a Sky Sport: "A un certo punto è come se mi fossi svegliato all'improvviso e fatto un passo indietro, uscendo dalla bolla. La prima volta che ho pensato al ritiro è stato al Mugello nel 2019. Per il 2022 ho tante offerte interessanti, parteciperò al campionato Endurance con macchine da GT". LO SPECIALE ALLE 20.15 SU SKY SPORT MOTOGP (CANALE 208)

Dall'annuncio del ritiro in poi mi sembri sereno...

"Lo sono, avrei voluto continuare ma non sono abbastanza competitivo. Mi spiace non essere veloce, ma voglio dare il massimo fino alla fine. E' la scelta giusta. E' stato molto bello, una figata. Ci sono state diverse fasi, con cose belle e brutte"

Ti sei dato la spiegazione di come si fa a essere così longevi?

"E' un insieme di cose. La più importante è che ti deve piacere molto, nel mio caso guidare la moto. Ti deve piacere essere sotto pressione, è una cosa difficile. Ti deve piacere questo modo di vivere. Dipende perchè uno corre: io sono appassionato, mi piace la sensazione dopo una bella gara o una vittoria. Questo dà ulteriori motivazioni"

La pressione come l'hai vissuta? Nel tuo caso la parte bella che cos'è?

"E' una sensazione in cui non stai bene ma ti piace e quando non ce l'hai ti manca. E' bello e brutto insieme, dolce amaro. Ti rende nervoso e teso, ma in quel momento tiri fuori il massimo, anche cose che non sai di avere. Non entri mai in un senso di beatitudine. L'anno scorso è come se mi fossi svegliato da un bel sogno o un incubo: ero così dentro alla situazione di far bene e vincere che è come se vivessi in un universo parallelo. Il resto era un riempitivo. Come diceva Steve McQueen"

Quando ti sei svegliato dal sogno?

"La prima volta che ho pensato di smettere è stato al Mugello nel 2019. E' stato un po' strano, il Covid ha cambiato anche le situazioni. Per una volta ho fatto un passo indietro, sono uscito dalla bolla e mi sono accorto che intorno c'era anche altro. Ho sempre avuto una vita normale, me la sono scelta e ho lavorato per mantenerla. Non sono un pilota anche fuori dal paddock, ma ero sempre nella bolla. A un certo punto mi è sembrato di fare un passo indietro"