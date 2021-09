Morbidelli ha presentato il nuovo casco per il GP di San Marino. Nella parte posteriore campeggia la scritta "Proud to be Blue", a manifestare l’orgoglio nell’essere diventato un pilota Yamaha Factory (adesso può finalmente indossare la tuta blu). Presenti anche i tradizionali quadrati neri della casa giapponese. Il designer Aldo Drudi: "È un tributo al mondo Yamaha, gli appassionati sanno che gli speed block sono un tema grafico tipico di Yamaha Racing"

