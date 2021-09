Pecco conquista a Misano la seconda pole consecutiva. L'ultimo italiano a festeggiare almeno due pole di fila era stato Rossi nel 2009 con la sequenza Sachsenring-Donington-Brno (quella volta furono addirittura tre pole). "Raccogliere il testimone di Vale è impossibile. Non sono l'italiano di riferimento, quello lo decideranno i risultati. In gara spero di lottare con Quartararo o di andare via da solo". Il GP San Marino in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE Condividi:

Pecco Bagnaia si conferma 'animale da qualifiche' centrando a Misano la seconda pole e la sesta prima fila consecutiva. Il torinese regala anche alla Ducati la pole numero 51 in top-class, la settima di questo 2021. Un piazzamento che consente a Pecco di mettere ancora più pressione a Quartararo (3°) in ottica Mondiale.

"Gara speciale, a Misano c'è uno stimolo in più" "Sono contento, stiamo lavorando veramente bene. E' già quattro weekend che lo stiamo facendo, poi è la pista di casa e c'è sempre uno stimolo in più. E' una gara speciale, una giornata molto bella. Sono partito il prima possibile perchè sapevo che c'era la pioggia. Facendo in questo modo avevo previsto che qualcuno mi avrebbe seguito, ma in ottica campionato poteva anche farmi comodo avere un po' di moto davanti a Quartararo. Ho pensato a me stesso, ho spinto da subito nell'outlap ed è stata la chiave per fare il tempo buono. Mi piacerebbe lottare con Fabio domani, noi siamo pronti in ogni condizione anche se preferisco una gara asciutta".

"Non sono il pilota di riferimento degli italiani, lo deciderà la pista" "Prendere il testimone di Valentino Rossi è impossibile - ha spiegato Pecco, primo italiano in pole a Misano dopo il 'Dottore' nel 2009 -. Fare quello che ha fatto è veramente duro, non penso di potrà ripetere. Anche a livello di carisma e di come ha appassionato le persone. Mi piacerebbe ereditare la facilità con cui trasmette la sua passione per le moto. Non mi sento di essere il suo erede o di essere il riferimento degli italiani, a deciderlo saranno i fatti".