Marquez cuore d'oro. Lo staff del pilota Honda è stato contattato dalla mamma di un bambino di 5 anni, Valentino, grande tifoso di Marc. Il piccolo Vale avrebbe voluto incontrare il suo idolo in occasione del GP di Misano. Nella mail era presente anche un ipotetico orario per l'incontro, alle 19.30 all'ingresso del circuito, al termine delle qualifiche. Spaccando il minuto, Marquez si è presentato al cospetto del baby fan, che incredulo ha potuto 'dare il cinque' al suo mito. Non solo: lo spagnolo è rientrato nel paddock, uscendo pochi istanti dopo con le sue "saponette" (le protezioni usate dai piloti in pista), regalandole al suo tifoso numero 1 a Misano. Una serata da ricordare per il piccolo Valentino.