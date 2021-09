In corso le qualifiche di Misano, con un fantastico duello tra Bagnaia e Quartararo, i principali candidati per la pole insieme a Miller. Bastianini e Marc Marquez passano dal Q1 al Q2. Meravigliosa tripletta italiana in Moto3: pole di Fenati davanti a Foggia e Antonelli. Domani le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle live alle 14, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

I NUOVI CASCHI: ROSSI - MORBIDELLI