Alle 11 i piloti della Moto3 entrano in pista per la prima gara della domenica di Misano, ci sono tre piloti italiani davanti a tutti sulla griglia di partenza: Fenati in pole, alle sue spalle scatteranno Foggia e Antonelli. Alle 12:20 si proseguirà con la Moto2, gran finale alle 14 con la gara della MotoGP. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP