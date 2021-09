Il rookie del team satellite Ducati conquista il suo primo podio in MotoGP grazie al terzo posto di Misano: "Oggi avevo la bestia dentro e fuori - spiega Enea, soprannominato 'la Bestia' - Ci siamo impegnati tanto in questo weekend per ottenere il massimo possibile: il podio non era preventivato, però alla fine l'ho voluto a tutti i costi"

Domenica indimenticabile per Bastianini. Il pilota del team Ducati Esponsorama ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, centrando il terzo posto a Misano, sul circuito di casa. Non solo: ha anche firmato il giro veloce in gara, nonché il record della pista durante un Gran Premio. Risultato straordinario per un rookie destinato a fare grandi cose in top class, soprattutto se consideriamo che la sua Desmosedici non è evoluto come quella di Bagnaia e Miller: "Oggi avevo la bestia dentro e fuori – dice scherzando Enea, soprannominato ‘la Bestia’ nel paddock –. Ci siamo impegnati tanto in questo weekend per ottenere il massimo possibile. Il podio non era preventivato, però alla fine l’ho voluto a tutti i costi. A metà gara giravo molto forte, sono riuscito a restare attaccato al gruppo davanti. Ho superato Miller, ma Bagnaia e Quartararo andavano veramente forte, quindi mi sono dovuto accontentare del terzo posto".