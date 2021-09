Razgatlioglu pigliatutto: il pilota turco dopo essersi imposto in Gara 1 si conferma primo al traguardo in Gara 2 sul circuito di Jerez, e allunga in testa alla classifica salendo a +20 su Rea. Alle spalle di Toprak in Gara 2 la Ducati di Scott Redding e la Honda di Bautista. Quarto posto per Locatelli, miglior italiano

JEREZ, MINUTO DI SILENZIO PER DEAN BERTA VINALES - I RISULTATI DI GARA 1